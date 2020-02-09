Санкт-Паули
Гамбург
Подписаться
Сайт
https://www.fcstpauli.com/
Страна
Германия
Стадион
Миллернтор
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро
#Гамбург
09 февраля 2020, 11:16
В Гамбурге – безумие. Там проходит фанатский марш к дерби во второй лиге
#Бундеслига 2
10 марта 2019, 14:59
# новости спорта
«Санкт-Паули» первым из немецких клубов сделал четверную замену
23 мая 2020, 19:52