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Шальке-04
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Германия
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«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
1
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
1
Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений
#Ведад Ибишевич
04 сентября 2020, 21:56
Зачем «Ювентус» покупает Маккенни? Объясняют эксперты
#Уэстон Маккенни
29 августа 2020, 12:00
Игрок «Шальке» сфотографировался в футболке «Боруссии». Фото пришлось тут же удалить и извиниться
#Рабби Матондо
15 июля 2020, 20:37
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
#
новости спорта
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
19 января, 20:55
Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге
09 января, 19:54
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Парень из Англии стал самым молодым послом Бундеслиги. Для ее клубов он строит Lego-стадионы
#Бундеслига
10 июля 2020, 17:21
У Горецки из «Баварии» – больной желудок. Он сидит на диете (без свинины, молока и орехов). Зато накачал бицепсы
#Леон Горецка
31 мая 2020, 09:30
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
#Уэстон Маккенни
30 мая 2020, 20:03
Отношения Рауля и фанатов «Шальке» – 💙. Он говорил о бесконечной любви к ним и слушал песни в свою честь
#Рауль
27 марта 2020, 19:13
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая 2020, 13:35
Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне
#Боруссия Д
16 мая 2020, 18:40
Игроки «Шальке» соблюдали дистанцию на скамейке и даже перед автобусом
#Шальке
16 мая 2020, 18:10
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров
#Ханс-Йорг Бутт
17 апреля 2020, 18:50
Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
04 января 2020, 16:02
Тедеско часто вспоминают увольнение из «Шальке». Насколько там все жестко и кто виноват в провале?
#Доменико Тедеско
14 октября 2019, 10:38
За самого результативного защитника Бундеслиги даже не пришлось платить. Учитесь у «Шальке»
#Джонджо Кенни
21 сентября 2019, 20:05
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Худший день в жизни немецкого клубного футбола. «Шальке» получил 0:7 от «Сити»
#Шальке
13 марта 2019, 01:52
«Ман Сити» чуть не побила команда, которая может вылететь из Бундеслиги
#Лига чемпионов
21 февраля 2019, 00:55