Румыния (мол.)

Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
22
2
0
0
2
0
Защ
19
1
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
1
0
Пол
21
1
0
0
1
0
Пол
23
1
0
0
1
0
Пол
21
1
0
0
1
0
Пол
21
1
0
0
0
0
10O. Morutan O.
Нап
2
0
0
1
0
Нап
2
0
0
0
0
4A. Pascanu A.
Нап
2
0
0
1
0
11Andrei Ciobanu A.
Нап
2
0
0
0
0
16Denis Haruț D.
Нап
2
0
0
0
0
19Ștefan Vlădoiu Ș.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
18
1
0
0
0
0
Нап
23
1
0
0
1
0
Нап
1
0
0
1
0
2Radu Boboc R.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
1
0
15A. Chindris A.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
3Raul Opruț R.
Нап
0
0
0
0
0
23Mihai Eşanu M.
Нап
0
0
0
0
0
12Mihai Aioani M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
24
игроков
24
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
5
полузащитников
17
нападающих