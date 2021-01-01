Румыния (мол.)
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Румыния
Стадион
Тренер
Адриан Муту
А. Муту
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
13
Денис Чоботарию Д. Чоботарию
Защ
22
2
0
0
2
0
5
Раду Дрэгушин Р. Дрэгушин
Защ
19
1
0
0
0
0
22
Дариус Олару Д. Олару
Пол
23
1
0
0
1
0
18
Кэтэлин Иту К. Иту
Пол
21
1
0
0
1
0
14
Рэзван Оайдэ Р. Оайдэ
Пол
23
1
0
0
1
0
20
Александру Мэцан А. Мэцан
Пол
21
1
0
0
1
0
6
Марко Дулкэ М. Дулкэ
Пол
21
1
0
0
0
0
10
O. Morutan O.
Нап
2
0
0
1
0
1
Andrei Vlad A.
Нап
2
0
0
0
0
4
A. Pascanu A.
Нап
2
0
0
1
0
11
Andrei Ciobanu A.
Нап
2
0
0
0
0
16
Denis Haruț D.
Нап
2
0
0
0
0
19
Ștefan Vlădoiu Ș.
Нап
1
0
0
0
0
17
Октавиан Попеску О. Попеску
Нап
18
1
0
0
0
0
21
Адриан Петре А. Петре
Нап
23
1
0
0
1
0
9
George Ganea G.
Нап
1
0
0
1
0
2
Radu Boboc R.
Нап
1
0
0
0
0
8
Marius Marin M.
Нап
1
0
0
1
0
15
A. Chindris A.
Нап
0
0
0
0
0
23
Mihai Alexandru M.
Нап
0
0
0
0
0
7
George Cîmpanu G.
Нап
0
0
0
0
0
3
Raul Opruț R.
Нап
0
0
0
0
0
23
Mihai Eşanu M.
Нап
0
0
0
0
0
12
Mihai Aioani M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
24
игроков
24
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
5
полузащитников
17
нападающих