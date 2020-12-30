Рубин
Казань
Подписаться
Сайт
rubin-kazan.ru
Страна
Россия
Стадион
Казань Арена
Тренер
Леонид Слуцкий
Л. Слуцкий
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
Серость Промеса в первом матче после возвращения: один удар, обмен флангами с Мозесом и мало активности
#Квинси Промес
28 февраля, 16:05
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
# новости спорта
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
28 февраля, 13:30
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Леон Мусаев перешел в «Рубин». Контракт – на пять лет
29 января, 17:25
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
#Сергей Рыжиков
18 сентября 2020, 11:30
5
Кунг-фу-гол: игрок кинул мяч из аута через сальто – и забил, потому что вратарь забыл правила и дотронулся
#Алиреза Хагиги
07 декабря 2020, 18:15
Помутнение Медведева в игре с «Локомотивом»: выпустил мяч из рук, сфолил на пенальти
#Никита Медведев
05 декабря 2020, 16:25
Аферисты вывезли четырех лидеров «Левски» в Москву перед дерби как фейк-трансфер в «Рубин». Дело так и не раскрыто
#Левски
13 ноября 2020, 09:04
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
1
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
04 ноября 2020, 11:33
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
#Себастьян Дриусси
29 октября 2020, 02:47
Нелепый автогол «Рубина» – ошибка вратаря Медведева. Да, он снова играет в РПЛ
#Никита Медведев
20 сентября 2020, 18:12
«Рубин» отпраздновал день Казани и Татарстана. Анонс матча от Слуцкого и трансляция в твиттере – на татарском
1
#Рубин
30 августа 2020, 21:53
1
Вырасти в «Реале» и стать легендой в России. Сесар Навас ушел из спорта
#Сесар Навас
25 февраля 2019, 11:20
Служил в армии и назвал собаку в честь Ванкувера – кореец, который забил первый в «Рубине» через минуту после замены
#Хван Ин Бом
26 августа 2020, 19:45
Дюпин перевернул матч с ЦСКА одним сейвом, но считает момент ошибкой
#Юрий Дюпин
22 августа 2020, 22:56
В «Рубине» был кореец, который потом попался на договорняке, ставил на свои матчи и сел в тюрьму за похищение
1
#Рубин
14 августа 2020, 15:02
1
«Они всех считают идиотами». Слуцкий против судей – удалился и заговорил
1
#Леонид Слуцкий
11 августа 2020, 23:08
1
Новый герой «Локо» любит играть с «Рубином»: за три матча – дебют, три ассиста и заработанный пенальти
1
#Дмитрий Рыбчинский
11 августа 2020, 21:11
1
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
8
ЦСКА проиграл борьбу с «Локомотивом» из-за постоянных пенальти
#ЦСКА
16 июля 2020, 23:15
РПЛ поменяла календарь, чтобы ВАР справился с нагрузкой
#РПЛ
10 июля 2020, 16:53
«Оренбург» не закончил карантин и рассказывает о новых заболевших, но летит на игру с «Рубином»
#Оренбург
05 июля 2020, 13:27
Половина лиги вообще не тратит, а самый дорогой переход – Игнатьев. Главные факты о трансферной зиме РПЛ
#РПЛ
22 февраля 2020, 01:35
Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч
#Ионуца Неделчару
01 июля 2020, 18:44
«Оренбург» получит второй подряд технарь (в последний момент). Раньше за такое выгоняли, но РПЛ внесла поправки
#Оренбург
01 июля 2020, 15:12
Самые популярные видео на ютуб-каналах русских клубов: Паша Техник, троллинг судьи и гол Смолова с центра поля
#РПЛ
15 июня 2020, 20:30
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая 2020, 18:35
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля 2020, 19:20