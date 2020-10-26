Реймс
Реймс
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Сайт
www.stade-de-reims.com/
Страна
Франция
Стадион
Огюст Делоне
Тренер
Давид Гуйон
Д. Гуйон
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Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# новости спорта
Игрок «Реймса» лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. Он уже побил личный рекорд по голам
10 ноября 2020, 10:06
Врач «Реймса», заболевший коронавирусом, покончил жизнь самоубийством
05 апреля 2020, 23:09