Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Александр Соболев
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Ивица Олич
Лука Модрич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Норвегия
Китай
Косово
Сербия
Франция
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Реал
Тамбов
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Подписаться
Сайт
www.realsociedad.eus/en
Страна
Испания
Стадион
Аноэта
Тренер
Иманол Альгуасиль
И. Альгуасиль
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤
#Иманоль Альгуасиль
04 апреля, 11:22
«Сосьедад» во время домашних матчей запускает ракеты после голов – чтобы рыбаки и рабочие в порту знали счет 🧨
#Хуан Итурральде
03 апреля, 14:45
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
#Атлетик
03 апреля, 12:58
Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
#Микель Оярсабль
26 февраля, 01:50
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
2
#Давид Сильва
18 августа 2020, 14:47
2
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
В Испании 28 декабря – День дурака: аккуратнее с новостями
#Мартин Эдегор
28 декабря 2019, 22:03
#
новости спорта
«Реал Сосьедад» – обладатель Кубка Испании-2019/20
04 апреля, 00:40
«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
10 января, 10:30
«Севилья» и «Реал Сосьедад» забили три гола за стартовые семь минут
09 января, 16:16
«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни
24 декабря 2020, 13:11
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Реал Сосьедад» – лидер Примеры. С лучшим показателем по забитым голам
22 ноября 2020, 21:42
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
19 октября 2020, 10:11
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20