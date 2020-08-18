Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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www.realsociedad.eus/en
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Испания
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Иманол Альгуасиль
И. Альгуасиль
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Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤
#Иманоль Альгуасиль
04 апреля, 11:22
«Сосьедад» во время домашних матчей запускает ракеты после голов – чтобы рыбаки и рабочие в порту знали счет 🧨
#Хуан Итурральде
03 апреля, 14:45
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
#Атлетик
03 апреля, 12:58
Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
#Микель Оярсабль
26 февраля, 01:50
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
2
#Давид Сильва
18 августа 2020, 14:47
2
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
В Испании 28 декабря – День дурака: аккуратнее с новостями
#Мартин Эдегор
28 декабря 2019, 22:03
# новости спорта
«Реал Сосьедад» – обладатель Кубка Испании-2019/20
04 апреля, 00:40
«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
10 января, 10:30
«Севилья» и «Реал Сосьедад» забили три гола за стартовые семь минут
09 января, 16:16
«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни
24 декабря 2020, 13:11
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Реал Сосьедад» – лидер Примеры. С лучшим показателем по забитым голам
22 ноября 2020, 21:42
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
19 октября 2020, 10:11
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20