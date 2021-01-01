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Эль Сардинеро
Тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Ф. Пинильос Фернандес
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Альваро Гонсалес А. Гонсалес
Защ
31
28
0
0
15
0
0
Марк Торрехон М. Торрехон
Защ
35
24
1
0
3
0
0
Бернардо Эспиноcа Б. Эспиноcа
Защ
31
21
2
0
3
0
0
Доминго Сисма Д. Сисма
Защ
39
21
0
0
5
1
0
Франсис Перес Ф. Перес
Защ
39
18
0
0
3
1
0
Кристиан Фернандес К. Фернандес
Защ
35
18
1
0
7
0
0
Осмар Барба О. Барба
Защ
32
8
0
0
4
0
0
Хосе Пикон Х. Пикон
Защ
32
3
0
0
1
0
0
Борха Борха
Защ
31
1
0
0
0
0
0
Папакоули Диоп П. Диоп
Пол
35
29
1
3
11
2
0
Адриан Гонсалес А. Гонсалес
Пол
32
29
3
4
3
0
0
Мануэль Арана М. Арана
Пол
36
23
2
2
5
0
0
Хаиро Самперио Х. Самперио
Пол
27
21
2
3
2
0
0
Гонсало Колса Г. Колса
Пол
41
14
1
0
3
0
0
Хулиан Луке Х. Луке
Пол
29
13
0
0
2
0
0
Александрос Циолис А. Циолис
Пол
36
10
0
0
1
0
0
Эдуардо Бедиа Э. Бедиа
Пол
32
9
0
2
1
0
0
Маркос Гульон М. Гульон
Пол
32
9
0
0
4
1
0
Оскар Серрано О. Серрано
Пол
39
6
0
1
0
0
0
Энрике Риверо Э. Риверо
Пол
28
4
0
0
1
0
0
Хави Мартинес Х. Мартинес
Пол
31
2
0
0
0
0
0
Марио Марио
Пол
32
0
0
0
0
0
0
Кристиан Стуани К. Стуани
Нап
34
27
9
3
6
0
0
Педро Мунитис П. Мунитис
Нап
45
26
0
3
5
1
0
Лаутаро Акоста Л. Акоста
Нап
33
19
2
1
3
0
0
Ариэль Науэльпан А. Науэльпан
Нап
33
8
2
0
0
0
0
Кеннеди Кеннеди
Нап
40
7
0
0
0
0
0
Хума Бабакар Х. Бабакар
Нап
28
6
0
0
0
0
0
Мамаду Коне М. Коне
Нап
29
4
0
0
0
0
0
Хайме Исуарди Фернандес Х. Исуарди Фернандес
Нап
29
2
0
0
0
0
0
Ариэль Ариэль
Нап
33
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Тоньо Тоньо
Вра
41
21
30
0
4
1
0
Марио Фернандес М. Фернандес
Вра
32
10
19
0
1
0
0
Даниэль Сотрес Д. Сотрес
Вра
27
2
3
0
0
0
0
Оскар Сантьяго О. Сантьяго
Вра
29
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
13
полузащитников
9
нападающих