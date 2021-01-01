Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
31
28
0
0
15
0
Защ
35
24
1
0
3
0
Защ
31
21
2
0
3
0
Защ
39
21
0
0
5
1
Защ
39
18
0
0
3
1
Защ
35
18
1
0
7
0
Защ
32
8
0
0
4
0
Защ
32
3
0
0
1
0
Пол
35
29
1
3
11
2
Пол
32
29
3
4
3
0
Пол
36
23
2
2
5
0
Пол
27
21
2
3
2
0
Пол
41
14
1
0
3
0
Пол
29
13
0
0
2
0
Пол
36
10
0
0
1
0
Пол
32
9
0
2
1
0
Пол
32
9
0
0
4
1
Пол
39
6
0
1
0
0
Пол
28
4
0
0
1
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Нап
34
27
9
3
6
0
Нап
45
26
0
3
5
1
Нап
33
19
2
1
3
0
Нап
33
8
2
0
0
0
Нап
28
6
0
0
0
0
Нап
29
4
0
0
0
0
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
32
10
19
0
1
0
Вра
27
2
3
0
0
0
Вра
29
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
13
полузащитников
9
нападающих