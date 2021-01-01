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Австрия
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Эрнст Хаппель
Тренер
Дитмар Кюбауэр
Д. Кюбауэр
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
31
Максимилиан Ульманн М. Ульманн
Защ
24
6
0
0
1
0
4
Матео Барац М. Барац
Защ
26
6
0
0
1
0
22
Филип Стойкович Ф. Стойкович
Защ
28
5
0
2
3
0
20
Максимилиан Хофманн М. Хофманн
Защ
27
5
1
0
1
0
30
Лео Граймль Л. Граймль
Защ
19
2
0
0
1
0
6
Марио Зоннляйтнер М. Зоннляйтнер
Защ
34
2
0
0
2
0
37
Лукас Шульцбахер Л. Шульцбахер
Защ
21
1
0
0
0
0
28
Кристоф Кнасмюллнер К. Кнасмюллнер
Пол
28
6
1
0
0
0
13
Торстен Шик Т. Шик
Пол
30
6
0
3
1
0
14
Срджан Граховац С. Граховац
Пол
28
5
0
2
2
0
8
Марсель Ритцмайер М. Ритцмайер
Пол
27
4
1
0
1
0
48
Юсуф Демир Ю. Демир
Пол
17
4
1
0
0
0
39
Деян Любичич Д. Любичич
Пол
23
3
1
0
0
0
9
Тахиархис Фонтас Т. Фонтас
Пол
25
3
1
0
1
0
40
Мелих Ибрагимоглу М. Ибрагимоглу
Пол
20
3
1
0
0
0
42
Лион Шустер Л. Шустер
Пол
20
1
0
0
0
0
16
Деян Петрович Д. Петрович
Пол
23
1
0
0
0
0
36
Кельвин Аразе К. Аразе
Нап
22
6
1
1
1
0
29
Эркан Кара Э. Кара
Нап
25
6
2
1
1
0
32
Коя Китагава К. Китагава
Нап
24
5
1
0
0
0
19
Дени Алар Д. Алар
Нап
31
1
0
0
0
0
43
Драголюб Савич Д. Савич
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
25
Пауль Гартлер П. Гартлер
Вра
24
4
7
0
0
0
1
Рихард Штребингер Р. Штребингер
Вра
28
2
6
0
0
0
45
Никлас Хедл Н. Хедл
Вра
20
0
0
0
0
0
21
Бернхард Унгер Б. Унгер
Вра
21
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
5
нападающих