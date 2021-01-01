Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
24
6
0
0
1
0
Защ
26
6
0
0
1
0
Защ
28
5
0
2
3
0
Защ
27
5
1
0
1
0
Защ
19
2
0
0
1
0
Защ
34
2
0
0
2
0
Защ
21
1
0
0
0
0
Пол
28
6
1
0
0
0
Пол
30
6
0
3
1
0
Пол
28
5
0
2
2
0
Пол
27
4
1
0
1
0
Пол
17
4
1
0
0
0
Пол
23
3
1
0
0
0
Пол
25
3
1
0
1
0
Пол
20
3
1
0
0
0
Пол
20
1
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
0
0
Нап
22
6
1
1
1
0
Нап
25
6
2
1
1
0
Нап
24
5
1
0
0
0
Нап
19
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
24
4
7
0
0
0
Вра
28
2
6
0
0
0
Вра
20
0
0
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
4
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
5
нападающих