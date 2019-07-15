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Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением
#ПСЖ
29 апреля, 00:25
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
#финансовый фэйр-плей
15 июля 2019, 14:57
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
#Неймар
23 апреля 2019, 09:00
У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы
#Маркиньос
28 апреля, 23:13
💫 Паредес пробил рабоной по воротам, которые находились от него в другой стороне. И забил!
#Леандро Паредес
23 апреля, 20:14
Неймар собрал все промахи в одном матче: штанга, перекладина, удар мимо мяча перед пустыми воротами
#Неймар
14 апреля, 00:12
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
Фанаты «ПСЖ» устроили салют во время матча. Поддержали команду при пустых трибунах 💥
#ПСЖ
13 апреля, 23:14
Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)
#Килиан Мбаппе
08 апреля, 00:47
Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
#Неймар
07 апреля, 23:22
Апрель и снег-снег-снег. Завалил базу «Баварии» и создал атмосферу в Лиге чемпионов 🌨️
#Лига чемпионов
07 апреля, 23:10
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Любитель придумал о себе сайт и копировал отчеты об игре Анелька. Однажды контракт с реальным клубом сорвали фанаты
#Грегор Аксельрод
20 февраля, 15:22
Тухель – это Антилэмпард
#Томас Тухель
26 января, 20:20
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси
#Антуан Гризманн
17 февраля, 15:55
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
«Каждый день просыпаться без дела – убивает». Ван дер Виль мучился паническими атаками и два года сидел без работы
#Грегори ван дер Виль
02 ноября 2020, 20:20
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Узнаем судью, который сорвал матч ЛЧ: думал о самоубийстве и за эти полтора года прошел развод, смерть родителей, санкции ФИФА
#Себастьян Колческу
09 декабря 2020, 02:35
Скандалище в ЛЧ. «Истанбул» и «ПСЖ» остановили матч из-за расизма. Судья назвал помощника тренера «черный парень»
#Себастьян Колческу
09 декабря 2020, 00:41
«ПСЖ» и «МЮ» лидируют, но могут не попасть в плей-офф ЛЧ. Все расклады на группу H
#Лига чемпионов
08 декабря 2020, 13:43
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
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