ПСЖ
Париж
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Франция
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Парк де Пренс
Тренер
Маурисио Почеттино
М. Почеттино
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Тило Керер Т. Керер
Защ
24
17
0
0
2
0
25
Митчел Баккер М. Баккер
Защ
20
16
0
0
0
0
3
Преснел Кимпембе П. Кимпембе
Защ
25
15
0
0
4
0
20
Лайвен Курзава Л. Курзава
Защ
28
15
1
1
3
0
5
Маркиньос Маркиньос
Защ
26
15
0
1
0
0
31
Колин Дагба К. Дагба
Защ
22
13
1
1
3
0
24
Алессандро Флоренци А. Флоренци
Защ
30
13
0
2
0
0
22
Абду Диалло А. Диалло
Защ
24
13
0
1
1
1
32
Тимоте Пембеле Т. Пембеле
Защ
18
5
1
0
1
0
11
Анхель Ди Мария А. Ди Мария
Пол
33
18
4
7
0
0
27
Идрисса Гуйе И. Гуйе
Пол
31
18
1
1
2
0
15
Данилу Перейра Д. Перейра
Пол
29
16
2
0
3
0
21
Андер Эррера А. Эррера
Пол
31
16
1
1
1
0
12
Рафинья Рафинья
Пол
28
15
0
3
1
0
8
Леандро Паредес Л. Паредес
Пол
26
14
0
1
5
0
19
Пабло Сарабия П. Сарабия
Пол
28
14
4
0
1
0
6
Марко Верратти М. Верратти
Пол
28
13
0
2
4
0
23
Юлиан Дракслер Ю. Дракслер
Пол
27
13
2
2
1
0
36
Кайс Руис-Атиль К. Руис-Атиль
Пол
18
3
0
0
1
0
37
Бандиугу Фадига Б. Фадига
Пол
20
3
0
0
1
0
38
Эдуар Мишу Э. Мишу
Пол
18
1
0
0
0
0
34
Хави Симонс Х. Симонс
Пол
17
0
0
0
0
0
7
Килиан Мбаппе К. Мбаппе
Нап
22
21
15
3
4
0
18
Мойзе Кен М. Кен
Нап
21
19
9
0
3
0
9
Мауро Икарди М. Икарди
Нап
28
11
3
3
2
0
10
Неймар Неймар
Нап
29
9
4
0
4
1
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Кейлор Навас К. Навас
Вра
34
18
14
0
0
0
16
Серхио Рико Серхио Рико
Вра
27
6
5
0
0
0
30
Александре Летеллье А. Летеллье
Вра
30
0
0
0
0
0
60
Матиас Рандриамами М. Рандриамами
Вра
17
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
13
полузащитников
4
нападающих