Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
24
17
0
0
2
0
Защ
20
16
0
0
0
0
Защ
25
15
0
0
4
0
Защ
28
15
1
1
3
0
Защ
22
13
1
1
3
0
Защ
30
13
0
2
0
0
Защ
24
13
0
1
1
1
Защ
18
5
1
0
1
0
Пол
33
18
4
7
0
0
Пол
31
18
1
1
2
0
Пол
29
16
2
0
3
0
Пол
31
16
1
1
1
0
Пол
26
14
0
1
5
0
Пол
28
14
4
0
1
0
Пол
28
13
0
2
4
0
Пол
27
13
2
2
1
0
Пол
18
3
0
0
1
0
Пол
20
3
0
0
1
0
Пол
18
1
0
0
0
0
Пол
17
0
0
0
0
0
Нап
22
21
15
3
4
0
Нап
28
11
3
3
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
34
18
14
0
0
0
Вра
27
6
5
0
0
0
Вра
30
0
0
0
0
0
Вра
17
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
13
полузащитников
4
нападающих