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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
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Новичок «Спартака» лысел всю взрослую жизнь. Сделал трансплантацию волос по специальной методике
#Йоррит Хендрикс
09 января, 21:24
В Лиге Европы за две недели забили два гола с центра поля. Один восхитил Джеррарда, другой побил рекорд дальности
#Хорди Гомес
30 октября 2020, 00:15
Вратарь «Ден Хаага» забил на последней минуте. А потом – выиграл серию пенальти
#Люк Купманс
29 октября 2020, 14:42
Гетце стоит на голове и одержимо практикует йогу с личным тренером 🤸♂️
#Марио Гетце
07 октября 2020, 17:35
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
Вратарь из Кюрасао год сидел на лавке. А потом вышел – и сотворил великое шоу
#Элой Ром
22 июня 2019, 17:45
«Худший судья в моей жизни. Он думает, что он – Бог!». Такого Слуцкого вы еще никогда не видели
#Леонид Слуцкий
07 апреля 2019, 21:59
#
новости спорта
Афеллай завершил карьеру в 34 года
1
01 февраля, 10:32
1
Хендрикс официально перешел в «Спартак». Клуб представил его музыкой Джими Хендрикса
16 января, 22:07
Ван Гинкел вышел на поле впервые с мая 2018-го. Права на него принадлежат «Челси»
14 января, 00:10
ПСВ подтвердил договоренность со «Спартаком» по Хендриксу
12 января, 21:03
«Спартак» подпишет полузащитника из ПСВ. Клуб подтвердил договоренность о трансфере
09 января, 19:35
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
Гетце подписал двухлетний контракт с ПСВ
07 октября 2020, 10:42