Порт Вейл
Сток-он-Трент
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Сайт
www.port-vale.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Вэйл Парк
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Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
#Кубок Англии
05 января 2020, 21:18
Летом форвард из 4-й лиги написал, что забил бы 40 голов, играя против Стоунза. Теперь они встретятся в Кубке Англии
#Кубок Англии
03 декабря 2019, 22:06
# новости спорта
Парень из четвертой лиги троллил Стоунза, а потом забил «Ман Сити»
05 января 2020, 00:34