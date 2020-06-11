Партизан
Белград
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Сайт
www.partizan.rs/
Страна
Сербия
Стадион
Партизан
Тренер
Саво Милошевич
С. Милошевич
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«Партизан» – «Црвена Звезда»: 16 тысяч на стадионе, файеры и игнор дистанции
#Кубок Сербии
11 июня 2020, 13:20
# новости спорта
Гляньте, как жарко проходит финал Кубка Сербии. Эффекты – прямо кино
24 мая 2019, 11:10