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«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
#Краснодар
01 октября 2020, 01:12
Кайо в центре обороны – пожар для «Краснодара». Удаления, пенальти, ошибки
#Кайо
22 сентября 2020, 22:48
Новое развлечение для клубов во время карантина – турнир по FIFA. В нем играют 125 команд со всего мира
#Локомотив
22 марта 2020, 22:06
ПАОК сделал ролик по фильму «Один дома»: команда забыла игрока в отеле, а тот развлекался и грустил – все как в кино
#ПАОК
24 декабря 2019, 19:11
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50
Огненное шоу греческих фанатов. Чуть не сожгли трибуны на праздновании чемпионства ПАОКа
#ПАОК
22 апреля 2019, 09:07
#ПАОК
22 апреля 2019, 09:07
#
новости спорта
«Краснодар» впервые в истории вышел на групповой этап Лиги чемпионов
30 сентября 2020, 23:50
УЕФА разведет российские и украинские клубы по разным группам в еврокубках
30 сентября 2020, 12:22
«Краснодар» выиграл у ПАОКа в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
22 сентября 2020, 23:51
«Краснодар» сыграет с ПАОКом в плей-офф в квалификации на групповой этап Лиги чемпионов
15 сентября 2020, 22:58
«Краснодар» первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ проведет дома
01 сентября 2020, 15:18
«Бенфика» играла с русскими клубами 8 раз за пять прошлых сезонов
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31 августа 2020, 15:30
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«Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОКом в 4-м раунде квалификации ЛЧ
31 августа 2020, 15:00
ПАОК выпустил видео в поддержку Нури перед игрой с «Аяксом». Прошло два года с момента, когда футболист стал инвалидом
06 августа 2019, 22:58