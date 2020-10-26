Панатинаикос
Афины
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Сайт
www.pao.gr/
Страна
Греция
Стадион
Апостолос Николаидис
Тренер
Ласло Болони
Л. Болони
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Игрок пришел на тренировку в форме соперника (это протест за провалившийся трансфер). Охрана не пустила
#Дидье Ламкель Зе
04 января, 15:01
Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
26 октября 2020, 19:20
Скандалище из Евролиги: нападение на судей, разбитые стекла машины, травмы от осколков
#Евролига
22 февраля 2020, 20:59
В Греции опять беспредел: фанаты с ножами напали на игроков и подрались с полицией
#Олимпиакос
18 марта 2019, 13:24