Падерборн
Падерборн
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Сайт
scp07.de
Страна
Германия
Стадион
Бентелер-Арена
Тренер
Штеффен Баумгарт
Ш. Баумгарт
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Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой
#Клаус Гьясула
30 марта 2020, 20:14
Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
04 января 2020, 16:02
«Боруссия» спасла матч со счета 0:3. Весь результат – в эмоциях тренера Фавра
#Боруссия Д
23 ноября 2019, 00:34
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
# новости спорта
Клаус Гьясула – новый рекордсмен по желтым карточкам в Бундеслиге
13 июня 2020, 18:25
Хакими и Санчо отреагировали на убийство темнокожего, показав футболки с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда»
31 мая 2020, 21:05
Первый коронавирус в Бундеслиге – заболел защитник «Падерборна»
14 марта 2020, 01:00
За семь лет «Падерборн» упал от Бундеслиги до четвертой лиги – и обратно
20 мая 2019, 14:33
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44