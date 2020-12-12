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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
#Алекс Санчес
03 февраля, 00:01
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
1
#Реал
09 января, 01:01
1
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
02 декабря 2020, 23:59
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
#Лионель Месси
29 ноября 2020, 18:52
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
1
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
1
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
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новости спорта
Из-за снегопадов в Испании «Реал» не вернется в Мадрид. На матч за Суперкубок он полетит из Малаги
10 января, 21:07
«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
10 января, 10:30
Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
02 декабря 2020, 17:38
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45