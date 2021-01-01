Одд Гренланд
Шиен
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Сайт
Страна
Норвегия
Стадион
Скагерак Арена
Тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Д. Фагермо
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
16
Фредрик Берге Ф. Берге
Защ
31
2
0
0
0
0
24
Рупи Риски Р. Риски
Нап
29
2
0
0
0
0
27
Папе-Пате Диуф П. Диуф
Нап
35
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
2
нападающих