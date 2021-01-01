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Румыния
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Силвиу Илие С. Илие
Защ
32
5
0
0
0
0
0
Сержиу Костин С. Костин
Защ
42
5
0
0
3
0
0
Милан Перендиа М. Перендиа
Защ
35
5
0
0
1
1
0
Корнел Рыпэ К. Рыпэ
Защ
31
5
0
0
2
0
0
Зоран Любинкович З. Любинкович
Защ
38
2
0
0
1
0
0
Кристиан Сарги К. Сарги
Защ
34
2
0
0
0
0
0
Нейц Скубич Н. Скубич
Защ
31
1
0
0
0
0
0
Габриэль Джурджу Г. Джурджу
Пол
38
6
1
0
2
0
0
Иоан Филип И. Филип
Пол
31
6
0
0
0
0
0
Ливиу Антал Л. Антал
Пол
31
6
1
1
1
0
0
Сорин Фрунзе С. Фрунзе
Пол
43
5
0
0
0
0
0
Ионуц Нягу И. Нягу
Пол
31
4
0
0
1
0
0
Габриэль Вильянти Г. Вильянти
Пол
41
4
0
0
0
0
0
Адриан Сэлэджяну А. Сэлэджяну
Пол
37
4
0
0
1
1
0
Габриэль Параскив Г. Параскив
Пол
43
4
0
0
0
0
0
Лауренциу Йорга Л. Йорга
Пол
33
3
0
0
0
0
0
Джон Ибе Д. Ибе
Пол
34
2
0
0
0
0
0
Александру Бенга А. Бенга
Пол
31
0
0
0
0
0
0
Мариус Пена М. Пена
Нап
35
6
1
0
0
0
0
Братислав Пуношевац Б. Пуношевац
Нап
33
2
0
0
0
0
0
Лауренциу Буш Л. Буш
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Бранко Граховац Б. Граховац
Вра
37
6
11
0
1
0
0
Кристиан Бранец К. Бранец
Вра
43
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
11
полузащитников
3
нападающих