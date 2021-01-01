Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
5
0
0
0
0
Защ
42
5
0
0
3
0
Защ
35
5
0
0
1
1
Защ
31
5
0
0
2
0
Защ
38
2
0
0
1
0
Защ
34
2
0
0
0
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Пол
38
6
1
0
2
0
Пол
31
6
0
0
0
0
Пол
31
6
1
1
1
0
Пол
43
5
0
0
0
0
Пол
31
4
0
0
1
0
Пол
41
4
0
0
0
0
Пол
37
4
0
0
1
1
Пол
43
4
0
0
0
0
Пол
33
3
0
0
0
0
Пол
31
0
0
0
0
0
Нап
35
6
1
0
0
0
Нап
33
2
0
0
0
0
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
37
6
11
0
1
0
Вра
43
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
11
полузащитников
3
нападающих