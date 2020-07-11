Нюрнберг
Нюрнберг
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Сайт
https://www.fcn.de/home/
Страна
Германия
Стадион
Грюндиг-Арена
Тренер
Борис Шоммерс
Б. Шоммерс
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
#Томас Хельмер
23 апреля 2020, 14:29
# новости спорта
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49