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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
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Ньюкасл Юнайтед
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Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
#Ньюкасл
04 марта, 16:50
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая 2020, 15:38
🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
#Ньюкасл
29 апреля 2020, 22:46
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
26 октября 2019, 21:45
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
#
новости спорта
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
12 января, 23:37
«Ньюкасл» объявил о переносе матча с «Астон Виллой» из-за коронавируса
01 декабря 2020, 21:17
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11
«Саутгемптон» впервые в истории возглавил таблицу АПЛ
07 ноября 2020, 09:28
У Кейна 12 очков по «гол+пас» в пяти стартовых матчах сезона АПЛ – это рекорд лиги
18 октября 2020, 19:13
Премьер-лига отказала группе инвесторов из Саудовской Аравии в покупке «Ньюкасла»
09 сентября 2020, 23:48
Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»
30 июля 2020, 18:21
Гэйл забил «Ливерпулю» уже на 25-й секунде. Это самый быстрый гол в последнем туре за всю историю АПЛ
26 июля 2020, 18:18