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Лучшие тексты
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Норвич Сити
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Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто
#Уилл Волкс
27 декабря 2020, 15:27
«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸
1
#Астон Вилла
26 июля 2020, 20:43
1
Уэлбек не забивал в АПЛ два года. Первый мяч – красота: в падении через себя
#Дэнни Уэлбек
07 июля 2020, 22:02
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
«Саутгемптон» звал «Норвич» на крестики-нолики в твиттере. В реплаи внезапно пришел «Манчестер Сити»
#Саутгемптон
14 марта 2020, 21:55
Варди помогает любителям попасть в большой футбол. Для этого основал академию и приглашает скаутов
#Джейми Варди
02 февраля 2020, 18:48
Главный футболист АПЛ – Пукки из «Норвича». Он провалился в «Шальке», а теперь забивает грандам
#Теэму Пукки
14 сентября 2019, 21:22
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
#
новости спорта
Салах забивает в первом матче «Ливерпуля» в сезоне АПЛ четыре года подряд
12 сентября 2020, 19:54
Итоговая таблица АПЛ-2019/20
26 июля 2020, 20:14
«Борнмут» вылетел из АПЛ, хотя победил в последнем туре
26 июля 2020, 19:58
«Норвич» в пятый раз вылетел в Чемпионшип. Это рекорд АПЛ
11 июля 2020, 17:36
Антонио из «Вест Хэма» – девятый англичанин, оформивший покер в матче Премьер-лиги
1
11 июля 2020, 16:55
1
«Ливерпулю» нужно победить в 5 матчах, чтобы стать чемпионом АПЛ
16 февраля 2020, 10:22
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
Зачем тратить 100 миллионов и вылетать? «Норвич» предложил новый подход к трансферам
#Норвич
12 июня 2019, 17:20