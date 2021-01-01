Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Страна
Россия
Стадион
Нижний Новгород
Тренер
Роберт Евдокимов
Р. Евдокимов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Алексей Шумских А. Шумских
Защ
30
17
0
0
5
0
22
Никита Каккоев Н. Каккоев
Защ
21
17
1
0
3
0
Кирилл Маляров К. Маляров
Защ
24
16
0
0
3
0
24
Кирилл Гоцук К. Гоцук
Защ
28
16
1
0
1
0
11
Иван Темников И. Темников
Защ
32
13
0
0
1
0
23
Сергей Зуйков С. Зуйков
Защ
27
7
0
0
1
0
3
Исмаил Эдиев И. Эдиев
Защ
33
5
0
0
2
0
Михаил Осинов М. Осинов
Защ
20
4
0
0
2
0
91
Лео Гогличидзе Л. Гогличидзе
Защ
23
3
0
0
2
0
Александр Сапета А. Сапета
Пол
31
18
6
0
10
0
Артем Попов А. Попов
Пол
28
16
4
0
1
0
17
Игорь Горбунов И. Горбунов
Пол
26
14
1
0
2
0
Павел Комолов П. Комолов
Пол
32
14
0
0
2
0
78
Николай Калинский Н. Калинский
Пол
27
13
5
0
4
0
37
Альберт Шарипов А. Шарипов
Пол
27
11
0
0
3
0
6
Михаил Гащенков М. Гащенков
Пол
28
11
0
0
2
0
Артем Попов А. Попов
Пол
28
1
1
0
0
0
98
Дмитрий Югалдин Д. Югалдин
Пол
18
0
0
0
0
0
88
Илья Берковский И. Берковский
Пол
21
0
0
0
0
0
14
Мухаммад Султонов М. Султонов
Нап
28
17
7
0
4
0
Тимур Сулейманов Т. Сулейманов
Нап
21
16
8
0
2
0
61
Александр Ставпец А. Ставпец
Нап
31
11
1
0
2
0
10
Артем Федчук А. Федчук
Нап
26
4
0
0
0
0
19
Дмитрий Мичуренков Д. Мичуренков
Нап
25
3
0
0
1
0
91
Артем Галаджан А. Галаджан
Нап
22
2
0
0
0
0
Бека Кавтарадзе Б. Кавтарадзе
Нап
21
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Артур Анисимов А. Анисимов
Вра
28
14
8
0
2
0
90
Олег Смирнов О. Смирнов
Вра
30
4
0
0
0
0
90
Олег Смирнов О. Смирнов
Вра
30
0
0
0
0
0
99
Николай Сысуев Н. Сысуев
Вра
21
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
7
нападающих