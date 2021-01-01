Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
30
17
0
0
5
0
Защ
21
17
1
0
3
0
Защ
24
16
0
0
3
0
Защ
28
16
1
0
1
0
Защ
32
13
0
0
1
0
Защ
27
7
0
0
1
0
Защ
33
5
0
0
2
0
Защ
20
4
0
0
2
0
Защ
23
3
0
0
2
0
Пол
31
18
6
0
10
0
Пол
28
16
4
0
1
0
Пол
26
14
1
0
2
0
Пол
32
14
0
0
2
0
Пол
27
13
5
0
4
0
Пол
27
11
0
0
3
0
Пол
28
11
0
0
2
0
Пол
28
1
1
0
0
0
Пол
18
0
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
28
17
7
0
4
0
Нап
21
16
8
0
2
0
Нап
31
11
1
0
2
0
Нап
26
4
0
0
0
0
Нап
25
3
0
0
1
0
Нап
22
2
0
0
0
0
Нап
21
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
14
8
0
2
0
Вра
30
4
0
0
0
0
Вра
30
0
0
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
7
нападающих