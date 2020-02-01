Ним
Ним
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Сайт
www.nimes-olympique.com/
Страна
Франция
Стадион
Стад де Костьере
Тренер
Паскаль Планк
П. Планк
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Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
#Александр Головин
01 февраля 2020, 23:59
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30