Ницца
Ницца
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Сайт
ogcnice.com
Страна
Франция
Стадион
Альянс Ривьера
Тренер
Адриан Урся
А. Урся
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Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
Форварда «Ниццы» Дольберга обокрал одноклубник. Не устоял перед часами за 70 тысяч евро
#Ницца
27 сентября 2019, 11:33
«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции
#Александр Головин
25 сентября 2019, 00:15
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# новости спорта
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06
Во Франции болельщики срывают матчи гомофобными баннерами. Хотя против этого борется Лига
#Лига 1
29 августа 2019, 11:09
Балотелли придумал новое празднование: он запостил радость в сторис инстаграма сразу после гола
#Марио Балотелли
04 марта 2019, 00:31
#Марио Балотелли
04 марта 2019, 00:31