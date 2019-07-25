Нефтчи
Баку
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Сайт
www.neftchipfk.com/
Страна
Азербайджан
Стадион
Бакссел арена (8-й км)
Тренер
Беюкага Гаджиев
Б. Гаджиев
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
🧳 Хонда – уже 10 стран в карьере. Он везде: от Австралии до Азербайджана
1
#Кейсуке Хонда
15 марта, 17:30
1
Тульский «Арсенал» провалил исторический матч. Поражение от 274-й команды рейтинга УЕФА
#Арсенал Тула
25 июля 2019, 21:44
# новости спорта
Хонда перешел в клуб из Азербайджана. Это его 10-я страна в карьере
15 марта, 15:27