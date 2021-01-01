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Франция
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Ля Божуар - Луи Фонтено
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
Андрей Жиротто А. Жиротто
Защ
29
23
0
1
3
0
4
Николас Пальоис Н. Пальоис
Защ
33
18
1
0
4
1
14
Шарль Траоре Ш. Траоре
Защ
29
17
0
0
4
0
21
Жан-Чарльз Кастеллетто Ж. Кастеллетто
Защ
26
15
0
0
2
0
2
Фабио Фабио
Защ
30
13
0
1
2
0
24
Себастьен Корчиа С. Корчиа
Защ
30
10
0
0
2
0
12
Деннис Аппиа Д. Аппиа
Защ
28
10
0
0
2
0
15
Тома Базила Т. Базила
Защ
21
0
0
0
0
0
19
Абдулайе Туре А. Туре
Пол
27
24
2
2
1
0
10
Людовик Бляс Л. Бляс
Пол
23
22
5
2
4
0
26
Имран Луза И. Луза
Пол
21
21
3
1
3
0
32
Кадер Бамба К. Бамба
Пол
26
20
2
0
1
0
11
Маркус Коко М. Коко
Пол
24
20
0
1
4
0
5
Педро Чиривелья П. Чиривелья
Пол
23
18
0
1
2
0
8
Мехди Абид М. Абид
Пол
28
13
0
0
4
0
6
Роли Перейра де Са Р. Перейра де Са
Пол
24
2
0
0
0
0
29
Батиста Менди Б. Менди
Пол
21
1
0
0
0
0
17
Энтони Лимбомбе Э. Лимбомбе
Пол
26
0
0
0
0
0
23
Рандаль Коло Муани Р. Муани
Нап
22
24
4
4
3
0
27
Мозес Саймон М. Саймон
Нап
25
19
5
0
1
0
28
Рено Эмон Р. Эмон
Нап
29
13
1
0
1
0
7
Калифа Кулибали К. Кулибали
Нап
29
9
0
0
1
0
22
Бридж Ндилю Б. Ндилю
Нап
20
5
1
0
0
0
20
Жан-Кевин Огустен Ж. Огустен
Нап
23
3
0
0
0
0
33
Anthony Walongwa A.
Нап
0
0
0
0
0
33
Abdoulaye Sylla A.
Нап
0
0
0
0
0
16
Quentin Merlin Q.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Альбан Лафон А. Лафон
Вра
22
23
35
0
1
0
30
Денис Петрич Д. Петрич
Вра
32
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
10
полузащитников
9
нападающих