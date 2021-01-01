Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
23
0
1
3
0
Защ
33
18
1
0
4
1
Защ
29
17
0
0
4
0
Защ
26
15
0
0
2
0
Защ
30
10
0
0
2
0
Защ
28
10
0
0
2
0
Защ
21
0
0
0
0
0
Пол
27
24
2
2
1
0
Пол
23
22
5
2
4
0
Пол
21
21
3
1
3
0
Пол
26
20
2
0
1
0
Пол
24
20
0
1
4
0
Пол
23
18
0
1
2
0
Пол
28
13
0
0
4
0
Пол
24
2
0
0
0
0
Пол
21
1
0
0
0
0
Пол
26
0
0
0
0
0
Нап
22
24
4
4
3
0
Нап
25
19
5
0
1
0
Нап
29
9
0
0
1
0
Нап
20
5
1
0
0
0
Нап
23
3
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
16Quentin Merlin Q.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
22
23
35
0
1
0
Вра
32
0
0
0
0
0
29
игроков
29
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
10
полузащитников
9
нападающих