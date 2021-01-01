Мутильвера
Мутильва
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Испания
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Состав
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
J. Brinol J.
Нап
2
2
0
0
0
I. Lizarraga I.
Нап
1
0
0
0
0
7
Imanol Barace I.
Нап
1
0
0
0
0
19
Javier López J.
Нап
1
0
0
0
0
10
Daniel Ederra D.
Нап
1
0
0
0
0
8
Jesús Ayensa J.
Нап
1
0
0
0
0
9
E. Abaurrea E.
Нап
1
0
1
0
0
6
Pablo Ibáñez P.
Нап
1
0
0
0
0
5
Karlos Mahugo K.
Нап
1
0
0
0
0
4
Ruben Aguas Urtasun R.
Нап
1
0
0
0
0
3
Sebastián Gómez S.
Нап
1
0
0
1
0
1
Álvaro Mugueta Á.
Нап
1
0
0
0
0
25
Aitor Equiza A.
Нап
0
0
0
0
0
2
Álvaro Aldave Á.
Нап
0
0
0
0
0
23
Xiker Arana Sadaba X.
Нап
0
0
0
0
0
17
Juanlu Cisneros J.
Нап
0
0
0
0
0
14
Iker Lizárraga I.
Нап
0
0
0
0
0
21
Ander Yoldi A.
Нап
0
0
0
0
0
18
Rubén Morillas R.
Нап
0
0
0
0
0
16
Javi Urrutia J.
Нап
0
0
0
0
0
22
Jon Ander Ilincheta J.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
21
игроков
21
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
21
нападающих