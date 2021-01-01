Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Нап
1
0
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0
0
Нап
1
0
0
0
0
19Javier López J.
Нап
1
0
0
0
0
10Daniel Ederra D.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
1
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
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Нап
1
0
0
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Нап
1
0
0
1
0
Нап
1
0
0
0
0
25Aitor Equiza A.
Нап
0
0
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0
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Нап
0
0
0
0
0
14Iker Lizárraga I.
Нап
0
0
0
0
0
21Ander Yoldi A.
Нап
0
0
0
0
0
18Rubén Morillas R.
Нап
0
0
0
0
0
16Javi Urrutia J.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
21
игроков
21
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
21
нападающих