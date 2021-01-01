МТК
Будапешт
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Венгрия
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Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Жиль Япи Ж. Япи
Пол
39
2
2
0
0
0
Тибо Жиресс Т. Жиресс
Пол
39
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
3
0
0
2
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
2
полузащитников
0
нападающийов