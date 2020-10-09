Мордовия
Саранск
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Сайт
www.fc-mordovia.ru/
Страна
Россия
Стадион
Мордовия Арена
Тренер
Марат Мустафин
М. Мустафин
Материалы
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
# новости спорта
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42