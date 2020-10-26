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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Монпелье
Монпелье
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Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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новости спорта
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником. Он отыграл за клуб девять сезонов
16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
27 апреля 2020, 15:55
Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии
24 апреля 2020, 09:04
Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
14 апреля 2020, 10:04