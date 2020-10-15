Монако
Монако
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Сайт
www.asmonaco.com/en/
Страна
Франция
Стадион
Луи-Дозьем
Тренер
Нико Ковач
Н. Ковач
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Расписание
Матчи
Таблица
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
Звезда «Монако» поселил в отели 80 бездомных рабочих с фруктовых плантаций
#Кейта Бальде
18 июня 2020, 13:16
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
#Лига 1
30 апреля 2020, 19:00
Футбольные школы Головина до сих пор не получили выплаты за трансфер в «Монако». Они даже не знали, что так можно
#Александр Головин
11 февраля 2020, 21:18
# новости спорта
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
#Монако
23 сентября 2019, 21:45
Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
#Александр Головин
01 февраля 2020, 23:59
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Игрок «Монако» так разозлился из-за удаления, что врезал ногой по монитору VAR
#Рубен Агилар
04 ноября 2019, 19:20
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции
#Александр Головин
25 сентября 2019, 00:15
«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса
#Монако
09 августа 2019, 23:55
«ПСЖ» и «Монако» сыграли в форме с изображением Нотр-Дама. А вместо имен – название собора
#ПСЖ
22 апреля 2019, 00:03