Метц
Метц
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fcmetz.com
Страна
Франция
Стадион
Сен-Симфорьен
Тренер
Венсан Оньон
В. Оньон
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Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля 2020, 13:20
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# новости спорта
В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней
07 декабря 2020, 10:37