Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
39
5
0
0
2
0
Защ
34
5
0
0
2
0
Защ
35
5
0
0
2
0
Защ
39
4
0
0
0
0
Защ
33
4
0
1
0
0
Защ
24
2
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
35
6
1
1
1
0
Пол
40
6
0
0
1
0
Пол
27
5
0
0
1
0
Пол
35
4
0
1
0
0
Пол
38
3
0
0
0
0
Пол
25
2
0
0
0
0
Пол
35
2
0
0
2
0
Пол
35
1
0
0
0
0
Пол
25
0
0
0
0
0
Пол
25
0
0
0
0
0
Нап
35
6
2
0
0
0
Нап
26
4
0
0
0
0
Нап
27
0
0
0
0
0
Нап
25
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
45
4
7
0
0
0
Вра
39
2
3
0
0
0
Вра
29
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
5
нападающих