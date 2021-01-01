Металлист
Харьков
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Украина
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ОСК Металлист
Тренер
Александр Призетко
А. Призетко
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
17
Сергей Пшеничных С. Пшеничных
Защ
39
5
0
0
2
0
22
Денис Кулаков Д. Кулаков
Защ
34
5
0
0
2
0
3
Кристиан Вильягра К. Вильягра
Защ
35
5
0
0
2
0
4
Андрей Березовчук А. Березовчук
Защ
39
4
0
0
0
0
6
Марко Торсильери М. Торсильери
Защ
33
4
0
1
0
0
30
Папа Гуйе П. Гуйе
Защ
36
3
0
0
0
0
45
Александр Осман А. Осман
Защ
24
2
0
0
0
0
54
Дмитрий Антонов Д. Антонов
Защ
24
0
0
0
0
0
14
Василий Кобин В. Кобин
Пол
35
6
1
1
1
0
32
Олег Красноперов О. Красноперов
Пол
40
6
0
0
1
0
7
Сергей Болбат С. Болбат
Пол
27
5
0
0
1
0
82
Павел Ребенок П. Ребенок
Пол
35
4
0
1
0
0
8
Эдмар Эдмар
Пол
40
3
0
0
3
0
10
Клейтон Хавьер К. Хавьер
Пол
38
3
0
0
0
0
43
Юрий Ткачук Ю. Ткачук
Пол
25
2
0
0
0
0
24
Юссуф Юссуф
Пол
36
2
0
0
0
0
19
Хуан Мануэль Торрес Х. Торрес
Пол
35
2
0
0
2
0
16
Сергей Костюк С. Костюк
Пол
35
1
0
0
0
0
52
Олег Синица О. Синица
Пол
25
0
0
0
0
0
53
Сергей Сизый С. Сизый
Пол
25
0
0
0
0
0
14
Владимир Гоменюк В. Гоменюк
Нап
35
6
2
0
0
0
46
Артем Радченко А. Радченко
Нап
26
4
0
0
0
0
50
Жажа Жажа
Нап
35
4
0
0
0
0
46
Владимир Барилко В. Барилко
Нап
27
0
0
0
0
0
51
Игорь Козынец И. Козынец
Нап
25
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
29
Александр Горяинов А. Горяинов
Вра
45
4
7
0
0
0
81
Владимир Дишленкович В. Дишленкович
Вра
39
2
3
0
0
0
75
Артур Денчук А. Денчук
Вра
29
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
5
нападающих