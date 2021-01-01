Маритиму
Фуншал
Подписаться
Сайт
Страна
Португалия
Стадион
Дос Баррейрос
Тренер
Даниэль Рамос
Д. Рамос
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
14
Луис Мартинш Л. Мартинш
Защ
28
4
0
0
0
0
66
Фабио Пачеко Ф. Пачеко
Пол
32
0
0
0
0
0
Рикардо Валенте Р. Валенте
Нап
30
3
1
0
0
0
30
Пикети Пикети
Нап
28
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
2
нападающих