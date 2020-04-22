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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Самый ядреный пранкер в истории спорта. Сажал друга в лимузин к Фергюсону, прикинулся игроком в ЛЧ, тушил Невилла фразой «Завали хлебало»
#Карл Пауэр
01 апреля, 15:35
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба
#Манчестер Юнайтед
20 марта, 13:09
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Фанаты «МЮ» слушали в клубном инстаграме звук микроволновки и тарелок – это сммщик случайно включил трансляцию с кухни 🤷🏻♂️
#Манчестер Юнайтед
04 марта, 12:40
Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории
#Уве Реслер
24 февраля, 14:03
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
#
новости спорта
«Манчестер Юнайтед» запустил прием жалоб болельщиков на расизм. Их получают через онлайн-форму
02 апреля, 19:50
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
Диалло забил за «МЮ» первым же ударом за клуб. Он провел три матча, а перешел в январе
11 марта, 23:00
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля 2020, 15:30
Пацан забил 600 голов за академию «Ман Сити». Перешел в «МЮ» – и вкатил покер бывшему клубу
#Чарли Макнил
13 февраля, 20:21
Защитник «МЮ» узнал о своей продаже через соцсети. Просто увидел новости
#Маркос Рохо
06 февраля, 12:19
Дебют пацана из «Саутгемптона» в старте: вышел и удалился через 79 секунд. А его клуб жестко влетел – 0:9
#Алекс Янкевиц
03 февраля, 02:12
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
#Райан Бабел
17 января, 18:49
Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других
#Уэйн Руни
16 января, 09:26
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
#Футбол
25 марта 2020, 16:39
3
Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?
#Transfermarkt
11 сентября 2019, 14:20
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
15 января, 20:50
Эпоха Руни – в большой фотогалерее
#Уэйн Руни
15 января, 20:32
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
Сначала Фернандеш поспорил из-за качества ассиста. Потом забил сам, поклонился и снял невидимую шляпу 🎩
#Бруну Фернандеш
26 декабря 2020, 18:52
Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»
#Криштиану Роналду
18 декабря 2020, 15:00
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
#Криштиану Роналду
15 декабря 2020, 17:45
💔 Грусть «МЮ»: лидировал в группе, но за два тура скатился в Лигу Европы
#Манчестер Юнайтед
09 декабря 2020, 01:13
«ПСЖ» и «МЮ» лидируют, но могут не попасть в плей-офф ЛЧ. Все расклады на группу H
#Лига чемпионов
08 декабря 2020, 13:43
Дичайшие провалы защиты «МЮ» – и два гола от турецкого аутсайдера
#Манчестер Юнайтед
04 ноября 2020, 22:46
Скоулз дико злил ван Гала и Моуринью, а теперь тренирует сам. Но быть тренером совсем не хочет
#Пол Скоулз
19 октября 2020, 15:52
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
27 октября 2020, 18:55
Мактоминей из «МЮ» целый тайм играл без линзы в глазу. Все норм: обыграл «ПСЖ»
#Скотт Мактоминей
21 октября 2020, 13:48
Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
#Криштиану Роналду
14 октября 2020, 18:27
Благотворительность – важная часть жизни Рэшфорда. Он обеспечивал едой бездомных и детей и помогал жертвам теракта
#Маркус Рэшфорд
10 октября 2020, 12:13
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
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