Манчестер Сити
Манчестер
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Х. Гвардиола
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Отец Холанда в «Ман Сити» напивался после гола, вылетал в Чемпионшип и наряжал сына в голубую футболку
#Эрлинг Холанд
8 часов назад
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста
#Бернарду Силва
25 февраля, 00:55
Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории
#Уве Реслер
24 февраля, 14:03
Стерлинг странно поднимает руки во время бега. Взял такое от мамы-легкоатлетки 🏃‍♂️
#Рахим Стерлинг
22 февраля, 15:31
Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает
#Илкай Гюндоган
14 февраля, 13:05
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
# новости спорта
«Ман Сити» с последнего пропущенного гола в ЛЧ забил 18 безответных. Это самая длинная серия в турнире
час назад
Прогноз на матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
вчера, 16:52
Где смотреть матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 16:50
«Манчестер Сити» победил в 15-м гостевом матче подряд
03 апреля, 22:07
Агуэро покинет «Ман Сити» в конце сезона. У него истекает контракт
29 марта, 22:40
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ман Сити» 7 матчей подряд не пропускает в ЛЧ. Для рекорда надо дойти сухими до финала
17 марта, 11:27
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля 2020, 15:30
Пацан забил 600 голов за академию «Ман Сити». Перешел в «МЮ» – и вкатил покер бывшему клубу
#Чарли Макнил
13 февраля, 20:21
Парень с улицы украл у Мареза банковскую карту. И месяц шиковал: фастфуд, бутики и казино на 175к фунтов
#Рияд Марез
12 февраля, 19:32
Один из секретов лидерства «Сити» – Зинченко. В истории АПЛ нет игрока, который побеждал чаще
#Александр Зинченко
09 февраля, 18:40
Новый вратарь «Ман Сити» после трех минут дебюта схватил мяч руками не по правилам. Когда-то он стал вратарем случайно
#Зак Стеффен
04 января, 13:30
Умерла 104-летняя болельщица «Манчестер Сити». Она целовала Сильву, пила чай с Компани и ходила на стадион с 1930-го
#Вера Коэн
09 февраля, 13:30
Защитник сделал акробатический сейв, а его клуб чуть не выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
#Бен Тозер
23 января, 22:45
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Важная борьба Руни – с облысением. Он делал операции по пересадке, грустил из-за шуток и вдохновил других
#Уэйн Руни
16 января, 09:26
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
15 января, 20:50
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Гимн Лиги чемпионов создан из музыки XVIII века. Автор переделал одну мелодию и до сих пор получает гонорары
#Лига чемпионов
19 октября 2020, 22:50
Что стало с Адамом Джонсоном – звездой АПЛ, который сел в тюрьму за связь с несовершеннолетней
#Адам Джонсон
02 декабря 2020, 17:10
Игрок «Ман Сити» не забил с линии чужих ворот. Еще и вынес из них мяч
#Рубен Диаш
02 декабря 2020, 02:50
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Агуэро взял за шею девушку-судью. Теперь фанаты ругаются и просят тегать полицию
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#Серхио Агуэро
18 октября 2020, 16:36
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Бывший игрок «Барсы» сменил имя. В честь героя аниме – гуманоида, который умеет телепортироваться
#Гоку Роман
12 октября 2020, 17:35
«Ман Сити» сделал форму по мотивам бритпопа – она с персидским узором морского огурца
#Манчестер Сити
27 августа 2020, 12:28
Месси некуда уходить. Любой вариант – так себе
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#Лионель Месси
26 августа 2020, 19:25
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Новые правила закрытой ЛЧ: мыть посуду – нельзя, разминаться в штрафной – нельзя, меняться футболками – нельзя
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#Лига чемпионов
12 августа 2020, 21:50
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