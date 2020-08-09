Мальме
Мальме
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Сайт
mff.se
Страна
Швеция
Стадион
Сведбанк Стэдион
Тренер
Йон-Даль Томассон
Й. Томассон
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Мяч четыре раза попал в штангу и прокатился по линии. А гола так и не было
#Фалькенберг
09 августа 2020, 16:23
Такое завершение карьеры – мечта: победный гол на 96-й минуте в матче еврокубка
#Лига Европы
29 ноября 2019, 04:00