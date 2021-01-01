Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
31
30
0
1
5
0
Защ
32
30
1
0
7
0
Защ
26
14
1
0
2
0
Защ
26
11
0
0
3
0
Защ
32
10
0
0
1
0
Защ
35
7
0
0
3
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Защ
28
1
0
0
1
0
Пол
32
23
3
0
7
1
Пол
36
22
4
2
5
1
Пол
36
16
0
0
5
0
Пол
36
11
0
0
2
0
Пол
31
8
0
0
1
0
Пол
33
5
0
0
1
1
Пол
24
2
0
0
1
0
Пол
24
1
0
0
1
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Нап
28
16
4
0
0
0
Нап
23
15
3
0
1
0
Нап
23
9
0
0
3
0
Нап
32
7
1
0
2
0
Нап
25
7
0
1
0
0
Нап
28
6
0
0
1
0
Нап
23
4
0
0
3
0
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
2
5
0
0
0
Вра
33
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
13
полузащитников
10
нападающих