Малага
Малага
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Стадион
Ла Росаледа
Тренер
Мигель "Мичел" Гонсалес
М. "Мичел" Гонсалес
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
4
Луис Эрнандес Л. Эрнандес
Защ
31
30
0
1
5
0
18
Роберто Росалес Р. Росалес
Защ
32
30
1
0
7
0
3
Диего Гонсалес Д. Гонсалес
Защ
26
14
1
0
2
0
15
Федерико Рикка Ф. Рикка
Защ
26
11
0
0
3
0
22
Поль Байссе П. Байссе
Защ
32
10
0
0
1
0
23
Мигель Торрес М. Торрес
Защ
35
7
0
0
3
0
12
Мигель Сифуэнтес М. Сифуэнтес
Защ
30
1
0
0
0
0
2
Игнаси Микел И. Микел
Защ
28
1
0
0
1
0
8
Адриан Гонсалес А. Гонсалес
Пол
32
23
3
0
7
1
11
Гонсало Кастро Г. Кастро
Пол
36
22
4
2
5
1
14
Ресио Ресио
Пол
30
19
1
2
8
1
20
Кеко Кеко
Пол
29
16
0
2
3
0
7
Мануэль Итурра М. Итурра
Пол
36
16
0
0
5
0
25
Мехди Ласен М. Ласен
Пол
36
11
0
0
2
0
7
Хуан Карлос Хуан Карлос
Пол
31
8
0
0
1
0
10
Хуанпи Хуанпи
Пол
27
6
0
1
1
0
6
Здравко Кузманович З. Кузманович
Пол
33
5
0
0
1
1
21
Саму Саму
Пол
30
3
0
1
1
0
28
Алекс Мула А. Мула
Пол
24
2
0
0
1
0
19
Эмануэль Чеккини Э. Чеккини
Пол
24
1
0
0
1
0
31
Хосе Карлос Санчес Х. Карлос Санчес
Пол
22
0
0
0
0
0
24
Диего Ролан Д. Ролан
Нап
28
16
4
0
0
0
26
Юссеф Эн-Несири Ю. Эн-Несири
Нап
23
15
3
0
1
0
16
Адальберто Пеньяранда А. Пеньяранда
Нап
23
9
0
0
3
0
9
Борха Борха
Нап
28
8
2
0
1
0
12
Браун Идейе Б. Идейе
Нап
32
7
1
0
2
0
17
Исаак Саксесс И. Саксесс
Нап
25
7
0
1
0
0
22
Максим Лестьенн М. Лестьенн
Нап
28
6
0
0
1
0
17
Хавьер Онтиверос Х. Онтиверос
Нап
23
4
0
0
3
0
21
Джони Джони
Нап
29
3
0
0
1
0
19
Альберто Буэно А. Буэно
Нап
33
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Роберто Роберто
Вра
35
30
43
0
0
0
25
Андрес Прието А. Прието
Вра
27
2
5
0
0
0
13
Дженк Генен Д. Генен
Вра
33
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
13
полузащитников
10
нападающих