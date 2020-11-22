Майнц
Майнц
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Германия
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Бо Свенссон
Б. Свенссон
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Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
#Жан-Филипп Матета
22 ноября 2020, 20:41
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
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#Сандро Шварц
13 октября 2020, 22:39
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Игроки «Майнца» бойкотируют тренировку. В поддержку лидера, который выбивает у клуба деньги
#Майнц
23 сентября 2020, 23:20
Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад
#Майнц
10 июня 2020, 12:11
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Футболист «Ливерпуля» уже пять лет в клубе – и до сих пор не сыграл ни минуты. Зато съездил в 6 аренд
#Тайво Авонийи
17 мая 2020, 19:10
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
# новости спорта
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
Хасебе из «Айнтрахта» стал рекордсменом среди азиатских игроков по числу матчей в Бундеслиге
06 июня 2020, 17:34
Семь желтых карточек в первом тайме игры «Майнца» и «Хоффенхайма» – рекорд Бундеслиги
30 мая 2020, 21:58
Вернер побил личный рекорд по числу голов за сезон
24 мая 2020, 18:33
«Бавария» впервые с октября оказалась на первом месте таблицы Бундеслиги
02 февраля 2020, 10:21
«Ливерпуль» дежурно обыграл «Порту», но этот заголовок спасет одна цифра: 400-я победа в карьере Клоппа
10 апреля 2019, 01:30
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
Новый спортивный директор «Динамо» – бывший помощник Клоппа. Они вместе работали 17 лет и громили Бундеслигу
#Желько Бувач
01 февраля 2020, 14:52
Крутой рекорд «Майнца»: 4 гола на выезде в меньшинстве. А тренер красиво отомстил за прошлую отставку
#Майнц
25 ноября 2019, 13:13
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05