Локерен
Локерен
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Бельгия
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Рунар Кристинссон
Р. Кристинссон
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Мият Марич М. Марич
Защ
36
6
0
0
2
0
3
Деннис Одои Д. Одои
Защ
32
6
0
0
1
0
2
Александр Шольц А. Шольц
Защ
28
6
0
0
1
0
13
Георгиос Галициос Г. Галициос
Защ
34
5
0
0
0
0
4
Грегори Мертенс Г. Мертенс
Защ
30
2
0
0
1
0
25
Александер Коррин А. Коррин
Защ
27
1
0
0
0
0
6
Артур Энрике А. Энрике
Защ
34
0
0
0
0
0
8
Коэн Персоонс К. Персоонс
Пол
37
6
0
0
0
0
29
Нилл де Паув Н. де Паув
Пол
31
6
1
0
1
0
7
Киллиан Овермейре К. Овермейре
Пол
35
5
0
1
0
0
14
Джордан Ремакль Д. Ремакль
Пол
34
5
0
0
0
0
28
Эварист Нголлок Э. Нголлок
Пол
32
4
0
1
0
0
20
Ханс Ванакен Х. Ванакен
Пол
28
4
1
0
3
0
10
Аянда Патоси А. Патоси
Пол
28
3
1
0
1
0
23
Юджен Энса Ю. Энса
Пол
26
1
0
0
0
0
11
Онур Кайя О. Кайя
Пол
34
0
0
0
0
0
16
Йоре Тромпет Й. Тромпет
Пол
28
0
0
0
0
0
9
Мбай Лей М. Лей
Нап
38
6
1
0
0
0
18
Бесарт Абдурахими Б. Абдурахими
Нап
30
4
0
0
0
0
19
Дутра Дутра
Нап
32
4
0
1
1
0
17
Сирьель Дессер С. Дессер
Нап
26
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Бубакар Барри Б. Барри
Вра
41
6
4
0
0
0
30
Давино Верхульст Д. Верхульст
Вра
33
0
0
0
0
0
12
Югослав Лазич Ю. Лазич
Вра
41
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
4
нападающих