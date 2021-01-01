Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
36
6
0
0
2
0
Защ
32
6
0
0
1
0
Защ
28
6
0
0
1
0
Защ
34
5
0
0
0
0
Защ
30
2
0
0
1
0
Защ
27
1
0
0
0
0
Защ
34
0
0
0
0
0
Пол
37
6
0
0
0
0
Пол
31
6
1
0
1
0
Пол
35
5
0
1
0
0
Пол
34
5
0
0
0
0
Пол
32
4
0
1
0
0
Пол
28
4
1
0
3
0
Пол
28
3
1
0
1
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
28
0
0
0
0
0
Нап
30
4
0
0
0
0
Нап
26
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
41
6
4
0
0
0
Вра
33
0
0
0
0
0
Вра
41
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
10
полузащитников
4
нападающих