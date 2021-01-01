Ливорно
Ливорно
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Италия
Стадион
Стадио Армандо Пикки
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Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Федерико Чеккерини Ф. Чеккерини
Защ
28
28
0
0
2
0
0
Эмерсон Эмерсон
Защ
40
27
1
0
6
0
0
Ибрахима Мбайе И. Мбайе
Защ
26
21
2
1
5
0
0
Андреа Кода А. Кода
Защ
35
20
0
1
10
0
0
Леандро Ринаудо Л. Ринаудо
Защ
37
19
1
0
6
0
0
Кристиано Пиччини К. Пиччини
Защ
28
19
0
1
1
0
0
Науэль Валентини Н. Валентини
Защ
31
17
0
0
1
0
0
Паоло Кастеллини П. Кастеллини
Защ
42
14
0
0
4
0
0
Джамел Месба Д. Месба
Защ
36
12
1
1
4
0
0
Джузеппе Джемити Д. Джемити
Защ
39
10
0
1
1
0
0
Алессандро Ламбруги А. Ламбруги
Защ
33
6
0
0
0
0
0
Алессандро Бернардини А. Бернардини
Защ
34
0
0
0
0
0
0
Сауло Декарли С. Декарли
Защ
29
0
0
0
0
0
0
Леандро Греко Л. Греко
Пол
34
29
4
4
13
0
0
Альфред Дункан А. Дункан
Пол
28
28
0
0
5
0
0
Марко Бьяджианти М. Бьяджианти
Пол
36
23
0
0
3
0
0
Андреа Луччи А. Луччи
Пол
36
19
0
0
5
0
0
Марко Бенасси М. Бенасси
Пол
26
18
1
2
4
0
0
Паскуале Скьяттарелла П. Скьяттарелла
Пол
33
15
0
3
8
0
0
Джонни Москера Д. Москера
Пол
30
7
0
0
1
0
0
Лука Белингери Л. Белингери
Пол
38
3
0
0
0
0
0
Даниэле Бартолини Д. Бартолини
Пол
26
1
0
0
0
0
0
Паулиньо Паулиньо
Нап
35
31
13
1
8
0
0
Инносент Эмегара И. Эмегара
Нап
31
26
5
3
3
0
0
Лука Силигарди Л. Силигарди
Нап
33
25
5
1
1
0
0
Исхак Бельфодиль И. Бельфодиль
Нап
29
15
0
0
1
0
0
Мигель Борха Мигель Борха
Нап
28
6
0
0
1
1
0
Федерико Дионизи Ф. Дионизи
Нап
33
1
0
0
0
0
28
Элиа Бруцци Э. Бруцци
Нап
25
1
0
0
0
0
0
Томмазо Бьяши Т. Бьяши
Нап
26
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Франческо Барди Ф. Барди
Вра
29
31
65
0
3
0
0
Лука Ананиа Л. Ананиа
Вра
40
3
8
0
0
0
0
Габриэле Альдегани Г. Альдегани
Вра
44
1
0
0
0
0
0
Лука Маццони Л. Маццони
Вра
37
0
0
0
0
0
95
Андреа Тиритьелло А. Тиритьелло
Вра
26
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
5
вратарей
13
защитников
9
полузащитников
8
нападающих