Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
28
0
0
2
0
Защ
26
21
2
1
5
0
Защ
35
20
0
1
10
0
Защ
37
19
1
0
6
0
Защ
28
19
0
1
1
0
Защ
31
17
0
0
1
0
Защ
42
14
0
0
4
0
Защ
36
12
1
1
4
0
Защ
39
10
0
1
1
0
Защ
33
6
0
0
0
0
Защ
34
0
0
0
0
0
Защ
29
0
0
0
0
0
Пол
34
29
4
4
13
0
Пол
28
28
0
0
5
0
Пол
36
23
0
0
3
0
Пол
36
19
0
0
5
0
Пол
26
18
1
2
4
0
Пол
33
15
0
3
8
0
Пол
30
7
0
0
1
0
Пол
38
3
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Нап
31
26
5
3
3
0
Нап
33
25
5
1
1
0
Нап
29
15
0
0
1
0
Нап
28
6
0
0
1
1
Нап
33
1
0
0
0
0
Нап
25
1
0
0
0
0
Нап
26
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
29
31
65
0
3
0
Вра
40
3
8
0
0
0
Вра
44
1
0
0
0
0
Вра
37
0
0
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
5
вратарей
13
защитников
9
полузащитников
8
нападающих