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Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53
Вратарь «Лейпцига» Гулачи начинал в «Ливерпуле». Попал в запас 52 раза, дружил с Рейной, но так и не сыграл
#Петер Гулачи
16 февраля, 23:02
Что случилось с «Ливерпулем»
1
#Ливерпуль
16 февраля, 16:50
1
Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
13 февраля, 19:01
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
новости спорта
Варан из-за коронавируса пропустит игру с «Ливерпулем» в ЛЧ. «Реал» выйдет без двух основных защитников
9 часов назад
Прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
вчера, 17:58
Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 17:56
«Ливерпуль» выиграл в трех матчах подряд. В них он не пропустил ни одного гола
04 апреля, 00:15
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
«Ливерпуль» в 2021 году за два матча в Венгрии забил голов больше, чем на «Энфилде»
11 марта, 00:41
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Алиссон дважды за три минуты отдал мяч игрокам «Ман Сити». Так ничья превратилась в разгром
#Алиссон
07 февраля, 22:22
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Капитан «Ливерпуля» орет на весь стадион. Ответ на любое действие – его эмоции 📢
#Джордан Хендерсон
30 января, 14:57
8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью
4
#Юрген Клопп
09 декабря 2020, 11:40
4
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
#Райан Бабел
17 января, 18:49
Клопп выучил английский через сериал «Друзья» и разговоры с женой дома. Он до сих пор ходит к репетитору и заставляет игроков
#Юрген Клопп
13 января, 22:45
Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают
#Ральф Хазенхюттль
05 января, 11:30
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля 2020, 15:30
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
#Ливерпуль
21 апреля 2020, 11:15
6
Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
#Астон Вилла
26 декабря 2020, 21:26
Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
#Садио Мане
20 декабря 2020, 14:20
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
#Ливерпуль
19 декабря 2020, 18:38
«Ливерпуль» по контракту рекламирует целую страну – Маврикий. Но с ошибкой в названии 🤷♂️
#Ливерпуль
17 декабря 2020, 17:42
Новый вратарь «Ливерпуля» тащит, но играет в майке с неправильной фамилией 🤷🏼♂️
#Кевин Келлехер
07 декабря 2020, 12:35
Самый молодой дебютант «Ливерпуля» в ЛЧ – двухметровый пацан, который был болбоем при 4:0 над «Барсой»
#Билли Куметио
09 декабря 2020, 23:45
Лана Дель Рей для документалки о «Ливерпуле» спела You’ll Never Walk Alone
#Лана Дель Рей
04 декабря 2020, 20:03
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
02 декабря 2020, 12:26
Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол
#Андре Онана
02 декабря 2020, 00:40
Ого, WADA извинилось за ложный допинг. Перед Сако, которому та ошибка испортила карьеру
#Мамаду Сако
04 ноября 2020, 19:25
Травмы и костыли украли его место в «Ливерпуле» Клоппа. Он от безвыходности уполз в «Саутгемптон» − и вдруг стал героем АПЛ
#Дэнни Ингз
01 февраля 2020, 16:46
Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»
#Деян Ловрен
01 декабря 2020, 21:00
Болельщики «Аякса» сделали афиши к игре с «Ливерпулем». Их клуб показал в галерее Рембрандта
#Аякс
01 декабря 2020, 14:50
«Ливерпуль» попрощался с базой, где тренировался 70 лет. Стих, мини-фильм и много исторических кадров
#Ливерпуль
10 ноября 2020, 20:25
Жота − новая сенсация «Ливерпуля» и первый, кто влез в атакующую тройку Салах-Фирмино-Мане
#Диогу Жота
04 ноября 2020, 01:40
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
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