Леванте
Валенсия
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Сайт
http://www.levanteud.com/es/
Страна
Испания
Стадион
Сьютат де Валенсия
Тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Х. Лопес Мунис
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Расписание
Матчи
Таблица
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
# новости спорта
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24