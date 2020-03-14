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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Леганес
Леганес
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www.cdleganes.com/
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«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта 2020, 21:34
Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
#Мартин Брэйтуэйт
20 февраля 2020, 19:00
«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных
#Мартин Брэйтуэйт
20 февраля 2020, 15:50
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
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новости спорта
Лунин дебютировал за «Реал» спустя 943 дня после перехода
21 января, 00:23
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
20 июля 2020, 00:04
Менди – 21-й игрок «Реала», забивший гол в Примере. Это рекорд турнира
14 июля 2020, 09:18
Тренер «Леганеса» сказал, что чемпионат Испании вернется 20 июня
08 мая 2020, 09:09
«Барселона» подписала форварда «Леганеса». В контракт включили пункт о выкупе за 300 миллионов евро
20 февраля 2020, 13:50