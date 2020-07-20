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Материалы
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Легкая атлетика
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Лечче
Лечче
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www.uslecce.it/
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Стадион
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«Лечче», возможно, вылетит из лиги, потому что мяч попал в плечо вратарю
#Серия А
20 июля 2020, 16:05
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼
#Патрик
08 июля 2020, 00:03
Вы еще не видели такой фейл вратаря: не побежал за мячом, уходящим за лицевую линию – соперник догнал и забил в пустые ворота
#Габриэл Феррейра
15 декабря 2019, 10:22
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
новости спорта
«Милан» не проигрывает во всех турнирах 21 матч подряд
23 октября 2020, 10:21
«Лечче» пропустил 19 голов в последних четырех матчах Серии А
27 июня 2020, 02:01