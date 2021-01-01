Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
31
24
0
1
8
0
Защ
33
19
0
1
8
0
Защ
31
15
0
0
3
1
Защ
25
12
0
0
6
0
Защ
30
11
0
0
3
0
Защ
31
9
0
0
3
0
Защ
39
8
1
0
2
0
Защ
28
2
0
0
0
0
Защ
35
2
0
0
0
0
Пол
33
20
0
0
0
0
Пол
31
19
4
2
3
0
Пол
32
16
0
0
3
0
Пол
36
13
0
0
3
0
Пол
25
8
0
1
2
0
Пол
27
7
0
0
1
0
Пол
25
6
0
0
0
0
Пол
36
6
0
0
2
0
Пол
32
5
0
0
0
0
Пол
25
2
0
0
0
0
Пол
26
2
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
1
0
Нап
27
30
8
2
3
0
Нап
24
15
2
1
1
1
Нап
27
5
0
0
0
0
Нап
27
5
0
0
0
0
Нап
24
3
0
0
0
0
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
31
23
43
0
0
0
Вра
30
9
21
0
0
0
36
игроков
36
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
15
полузащитников
9
нападающих