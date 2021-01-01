Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
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Страна
Испания
Стадион
Эстадио де Гран Канария
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Химо Наварро Х. Наварро
Защ
31
24
0
1
8
0
12
Мичел Мичел
Защ
31
23
0
1
4
1
23
Даниэль Кастельяно Д. Кастельяно
Защ
33
19
0
1
8
0
20
Алехандро Гальвез А. Гальвез
Защ
31
15
0
0
3
1
3
Маурисио Лемос М. Лемос
Защ
25
12
0
0
6
0
17
Педро Бигас П. Бигас
Защ
30
11
0
0
3
0
2
Давид Симон Д. Симон
Защ
31
9
0
0
3
0
5
Давид Гарсия Д. Гарсия
Защ
39
8
1
0
2
0
15
Борха Эррера Б. Эррера
Защ
28
2
0
0
0
0
16
Артилес Айтами А. Айтами
Защ
35
2
0
0
0
0
18
Хави Кастельяно Х. Кастельяно
Пол
33
20
0
0
0
0
21
Хонатан Виера Х. Виера
Пол
31
19
4
2
3
0
4
Висенте Гомес В. Гомес
Пол
32
16
0
0
3
0
25
Альберто Аквилани А. Аквилани
Пол
36
13
0
0
3
0
19
Эрнан Толедо Э. Толедо
Пол
25
8
0
1
2
0
20
Витоло Витоло
Пол
31
8
1
0
0
0
11
Момо Момо
Пол
38
8
0
1
2
0
16
Хаиро Самперио Х. Самперио
Пол
27
7
0
0
1
0
5
Одженекаро Этебо О. Этебо
Пол
25
6
0
0
0
0
6
Габриэль Пеньяльба Г. Пеньяльба
Пол
36
6
0
0
2
0
3
Матиас Агиррегарай М. Агиррегарай
Пол
32
5
0
0
0
0
14
Эрнан Эрнан
Пол
30
3
0
0
1
0
28
Бенито Рамирес Б. Рамирес
Пол
25
2
0
0
0
0
6
Серхи Сампер С. Сампер
Пол
26
2
0
0
0
0
Фабио Гонсалес Ф. Гонсалес
Пол
24
1
0
0
1
0
9
Хонатан Кальери Х. Кальери
Нап
27
30
8
2
3
0
24
Тана Тана
Нап
30
16
1
1
2
0
8
Ален Халилович А. Халилович
Нап
24
15
2
1
1
1
15
Начо Жиль Н. Жиль
Нап
25
8
0
0
1
0
7
Лоик Реми Л. Реми
Нап
34
7
4
0
1
0
10
Уссама Таннан У. Таннан
Нап
27
5
0
0
0
0
14
Имо Эзекиель И. Эзекиель
Нап
27
5
0
0
0
0
29
Эрик Экспозито Э. Экспозито
Нап
24
3
0
0
0
0
10
Серхио Араухо С. Араухо
Нап
29
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
13
Леандро Чичисола Л. Чичисола
Вра
31
23
43
0
0
0
1
Рауль Лисоайн Р. Лисоайн
Вра
30
9
21
0
0
0
36
игроков
36
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
15
полузащитников
9
нападающих