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https://sslazio.it/
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Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
🤷🏼♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
08 ноября 2020, 17:34
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
#Зенит
05 ноября 2020, 00:15
Помните вратаря Баллотту? Когда-то фанаты дарили ему фальшивое пенсионное. Он еще играет. В 56 лет!
4
#Марко Баллотта
25 июля 2020, 17:44
4
#
новости спорта
Президент «Лацио» дисквалифицирован на 7 месяцев за нарушение коронавирусного протокола
26 марта, 21:50
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
25 марта, 10:33
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06
Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07
«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
1
#Лига чемпионов
04 ноября 2020, 21:25
1
Все о матче «Зенит» – «Лацио»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
04 ноября 2020, 12:02
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
#Лига чемпионов
29 октября 2020, 01:33
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
18 марта 2020, 16:53
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
2
#Давид Сильва
18 августа 2020, 14:47
2
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼
#Патрик
08 июля 2020, 00:03
Ми-ми-ми: фанат «Лацио» пригнал из США на матч с «Интером», чтобы сделать девушке сюрприз-предложение на стадионе
#Лацио
17 февраля 2020, 17:57
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
#Фелипе Кайседо
03 февраля 2020, 17:08
Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие
#Лацио
09 января 2020, 12:57
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
«Ювентус» представил форму с фамилиями на арабском языке. Для разработки позвали художника
#Ювентус
21 декабря 2019, 14:10
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали
#Гарет Бэйл
12 июля 2019, 15:58