Ла Фиорита
Монтеджардино
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Сан-Марино
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Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
16
Данило Эзекиель Ринальди Д. Ринальди
Пол
38
2
0
0
0
0
22
Алессандро Д'Аддарио А. Д'Аддарио
Пол
23
0
0
0
0
0
20
Хосе Хирш Х. Хирш
Нап
35
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий