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В матче Лиги Европы петарда попала в голову судье. Игру возобновили, чтобы не злить фанатов
#Лига Европы
01 августа 2019, 23:44